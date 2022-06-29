الامارات | موارد الشارقة تبدأ تلقي طلبات التسجيل للتدريب الصيفي للطلبة للعام 2022‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تبدأ تلقي طلبات التسجيل للتدريب الصيفي للطلبة للعام 2022‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تلقي طلبات التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي للطلاب والطالبات المواطنين المستمرين في الدراسة بالجامعات أو الكليات ، وطلبة المدارس من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في المؤسسات التعليمية الراغبين بالالتحاق في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في الدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، حيث يمكنهم التسجيل في البرنامج عن طريق رابط التسجيل https://dhr.gov.ae/st/strain ، وتمتد فترة التدريب الصيفي 4 أسابيع متتالية بدءً من 18 / 7 / 2022 إلى 18 / 8 / 2022 وذلك لإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

تتمثل متطلبات التسجيل في التدريب الصيفي في احضار صورة من (جواز السفر /خلاصة القيد / بطاقة الهوية / شهادة استمرارية الدراسة /صور شخصية).

يهدف برنامج التدريب الصيفي إلى إكساب الطلاب مجموعة من المهارات والسلوكيات التي تساعدهم على الاقبال للعمل في القطاعات الانتاجية المختلفة والذي قد يساهم بشكل فعال في تحديد وجهة الطلاب المستقبلية في المجاليين الأكاديمي والوظيفي.

وبهذا الشأن أكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن الدائرة تنظم سنويا برنامج التدريب الصيفي للطلبة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن خطة شاملة تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم وعلى الجميع بالنفع من خلال تكوين كوادر مواطنة مزودة بالمهارة والمعرفة مستقبلا، والمقدرة على الخوض في سوق العمل باختلاف مجالاته بكل سهوله متسلحين بالعلم والخبرة العملية.

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