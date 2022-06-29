الامارات | صندوق الزكاة يطلق 3 منصات ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الزكاة يطلق 3 منصات ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق الزكاة خلال مؤتمره الافتراضي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بحضور أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري، والدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وعددًا من الموظفين، ثلاث منصات ذكية تخدم العمل الزكوي.

وتأتي المنصات الذكية على الشكل التالي

منصة زاكي:

أول مستشار زكوي افتراضي على المستوى الإقليمي، وهو عبارة عن تطبيق محادثة متخصص، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم فيه المستشار الروبوتي الذكي بالتفاعل مع المستخدمين والإجابة على أسئلتهم، وتوفير خدمات الصندوق لهم.

تتوفر المنصة عبر تطبيق واتساب الشهير، ويمكن مراسلته عبر الرقم: 9718008222

يوفر المستشار الروبوتي الذكي في المرحلة الحالية خدمتي: حساب الزكاة ودفع الزكاة، وجاري العمل على توفير باقة من الخدمات الأخرى: كالفتاوى، الرد على العملاء، متابعة طلبات مستحقي الزكاة، وإرسال المستندات، طلبات الاسترحام وغيرها الكثير.



منصة كبار المحسنين:

تُعد المنصة أول محفظة أموال رقمية، تمكن كبار المزكين من الاطلاع على أرصدتهم وإدارتها بصورة

لحظية، ومن خلالها يستطيع المزكي توجيه زكاته لأي مشروع محدد أو حالة محددة، مع المتابعة الدورية لطلباته المقدمة في المنصة.

ما يميز المنصة: المتابعة من طرف الصندوق، حيث يتم تعيين مدير حساب لكل مزكي، معني بتقديم الدعم اللازم، والمتابعة المستمرة لطلبات المزكي في النظام. كما تتميز المنصة بأنها سرية وآمنة، حيث يتاح الدخول إليها عبر اسم مستخدم وكلمة مرور. ومما يميزها أيضًا أنها متوفرة على مدار الساعة، حيث يستطيع المزكي الدخول على النظام في أي وقت، ومن أي مكان.



المستشار الذكي لدعم متخذ القرار

الهدف من المنصة: دعم متخذي القرار في صندوق الزكاة في اتخاذ القرارات اللازمة التي تستند على المعلومات والبيانات، حيث تقوم المنصة بتمكين أصحاب القرار والإدارة العليا من الوصول للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، سواء كانت تتعلق بنتائج الأداء والمهام الرئيسية، أو كانت على مستوى النتائج المتعلقة بالمستويات الداعمة. فهي توفر أحدث التقارير والنتائج الخاصة على سبيل المثال بالإيرادات، وتقارير الصرف المتعلقة بالمشاريع، والتقارير المالية، كما توفر التقارير والنتائج التي تخص الوحدات المساعدة، سواء في الموارد البشرية، والتدريب، وغيرها.

آلية عمل المنصة تتمثل في كونها م برنامج ذكي، مبني على خوارزمية الذكاء الاصطناعي، ويتم الوصول إليه من خلال منصة "الواتساب"، عبر مجموعة من الصلاحيات الممنوحة لكل شخص معني، ومجموعة من الأكواد والتي تشير إلى المعلومات والبيانات.

وتتميز المنصة بالحفاظ على السرية وخصوصية المعلومات وفقًا للصلاحيات الممنوحة لكل معني، وتوفير الوقت في استرجاع البيانات، حيث تبلغ معدل الاستجابة لطلب المعلومات 5 ثواني، كما تتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام، وتعزيز الكفاءة والفعالية.

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