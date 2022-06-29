الامارات | العويس: تجديد عقود 82‎% من الكفاءات الطبية المتجاوزة سن الـ"60"

شكرا لقرائتكم خبر عن العويس: تجديد عقود 82‎% من الكفاءات الطبية المتجاوزة سن الـ"60" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، أن الجهات الصحية عكفت خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، على تجديد عقود 82% من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، يشكل المواطنين منها ما نسبته 87.5%.

أوضح الوزير، رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمون بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث اأننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فإن ما تم تجديده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77%.

وقال : "نأمل في أن نحافظ على كفاءاتنا من الكوادر الطبية وأن لا تخرج، ولكن نريد أيضاً أن يتم تفعيل القطاع الخاص، وان نستقطب كفاءات جديدة شابة وأن يستمر معدل الدوران"، مضيفاً بأن "الاستمرارية مطلوبة لكن بطبيعة الحال فإن تلك الكفاءات مع مرور الوقت وكبر السن، تبدأ قدراتها في الانخفاض، الا أن عملية تجديد عقودهم متاح ومرهون بالإدارة الفنية لترى ما هو افضل للمنظومة.

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