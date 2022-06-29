الامارات | شرطة الشارقة تنفذ حملة على مركبات نقل الخردة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنفذ حملة على مركبات نقل الخردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة مرورية بالتعاون مع بلديات المنطقة الوسطى، استهدفت مركبات نقل الخردة، وجاءت الحملة بهدف رصد الأنشطة غير القانونية، ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في المنطقة الوسطى.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد جاسم الزعابي، إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان من خلال تكثيف التواجد الأمني على الطرق، ورصد المركبات الخاصة ببيع «الخردة»، والتأكد من عدم مخالفتها للإجراءات القانونية لممارسة هذا النوع من الأنشطة، وأنها ليست ناجمة عن سرقة.

وأضاف أن الحملة تساعد الشركات المعنية بالتعامل مع هذا النشاط على ممارسة أعمالها بكل انسيابية على طرق الإمارة، وحفظ الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news