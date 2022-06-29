الامارات | فارس وعبدالرحمن يحلمان بدراسة الطب

شكرا لقرائتكم خبر عن فارس وعبدالرحمن يحلمان بدراسة الطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى إسلام عبدالحميد، والد الطالب فارس إسلام، الأول على الدولة على المسار المتقدم الخاص، سعادته الغامرة بإعلان نجله ضمن أوائل الثانوية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أصدق إعلان فارس ضمن الأوائل؛ فقد كان متفوقاً لكن لم أتوقع أن يكون ضمن أوائل الدولة، وفرحنا فور إعلان الخبر».

وأضاف: «كنا في قلق وتوتر شديدين الفترة الماضية وأثناء الامتحانات، ثم عشنا الحالة نفسها من التوتر في انتظار النتيجة»، متمنياً أن يكمل إسلام دراسته في كلية الطب، ويكمل مسيرته التعليمية داخل الدولة حال حصوله على منحة للدراسة في إحدى جامعات الدولة.

ومن ناحية أخرى قال مصطفى بدوي، والد الطالب عبدالرحمن الأول على المسار المتقدم (حكومي) بمدرسة عبدالله بن الزبير، إن «إعلان نجلي من الأوائل هو فضل من الله وهي أحسن بشارة سمعتها في حياتي». وأضاف: «الشكر موصول لدولة الإمارات وشيوخنا على رعايتهم وعدم تقصيرهم معنا.. نشكرهم على رعايتهم لأبنائنا وتعليمهم لهم».

وأشار إلى أنه يعمل إمام مسجد، وأثناء خروجه من صلاة المغرب أخبره أحد زملائه بالنتيجة وأرسل له منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعن مستقبل نجله قال: «طموحه دراسة طب القلب وجراحة الأوعية، ونسأل الله أن يوفقه بمنحة كريمة من هذه الدولة الغالية، لأني لا أقدر على تعليمه الجامعي». عبدالرحمن.

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