الامارات | بلدية عجمان تصادر 140 طناً مواد غذائية وصحية العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تصادر 140 طناً مواد غذائية وصحية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الكتاب الإحصائي لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الذي صدر أخيراً، عن مصادرة 140 ألفاً و903 كيلوغرامات مواد غذائية وصحية، العام الماضي، مقابل 985 ألفاً و758 كيلوغراماً العام الأسبق، لافتاً إلى تلقي البلدية 1450 شكوى صحية، و4400 طلب شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، و2645 طلب شهادة تصدير أغذية.

وذكرت بلدية عجمان، أنها قامت بتسجيل 1253 مخالفة، وتوجيه 3084 إنذاراً، واعتماد 1034 مركبة صحية من خلال 11 ألفاً و615 عملية تفتيش على المنشآت، مشيرة إلى أن الأعمال الميدانية الصادرة عن قسم الصحة العامة رصدت 1834 عينة غير صالحة، مقابل 9399 عينة صالحة.

وأكدت البلدية أنه تم تنفيذ حملات لمكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة في مختلف الجهات، لافتة إلى تحرير 588 مخالفة من قسم إدارة النفايات والنظافة العامة، انقسمت إلى 23 مخالفة بحق أفراد، و128 ضد مركبات، و437 ضد شركات، وذلك مقابل 346 مخالفة في عام 2020.

ووجّهت البلدية 469 إنذاراً بشأن النفايات والنظافة العامة، مشيرة إلى أن مياه الصرف الصحي المُعالجة تصدرت كمية النفايات المنتجة العام الماضي، وثانياً النفايات المنزلية والتجارية بـ272 ألفاً و911 طناً، وثالثاً النفايات الصناعية بـ15 ألفاً و633 طناً، فيما حلت النفايات الطبية رابعة بـ902 ألفاً و371 كيلوغراماً.

وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، بأن الكتاب يستهدف اطلاع فئات المجتمع على إنجازات الدائرة ومسارها ومشروعاتها المنجزة، حيث يستعرض جهود الدائرة المبذولة في إدارة البيانات والمعرفة لتحقيق استراتيجية الدائرة المتمثلة في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية، وتأهيل وحماية البيئة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news