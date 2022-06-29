الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرارة

قال قارئ إنه اشترى مجموعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، لكنه فوجئ لدى استلامه للشحنة بارتفاع كبير في درجات حرارة العبوات، مطالباً بتوفير ظروف آمنة ومناسبة لنقل هذه المنتجات، خصوصاً خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

كمامة

اقترح قراء تشديد الرقابة على لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، لافتين إلى عدم ارتدائها بطريقة صحيحة وآمنة لدى الكثيرين كونها تغطي الفم فقط دون الأنف ما يقلل من فعالية استخدامها أساساً.

إطارات

دعا قراء الجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة على المخالفات المتعلقة بإطارات المركبات، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، لاسيما مع الارتفاع في درجات الحرارة، إذ قد تخلّف حوادث الإطارات خسائر جسيمة.

بطاقات

أعرب قراء عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة وضع البطاقات الترويجية لمراكز المساج على نوافذ سياراتهم، داعين للتصدي لهذا الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر العام.

تنزيلات

لاحظ قراء أن بعض المحال تعلن عن تخفيضات كبرى على واجهاتها الأمامية، وعند الدخول يكتشف المشتري أن التخفيضات لا تشمل سوى عدد محدود جداً من البضائع.

صيانة

لاحظ أصحاب مركبات أن بعض محال الصيانة في المناطق الصناعية، ليست مجهزة للقيام بجميع أنواع الإصلاحات، أو تغيير زيت المحرك، ومع ذلك فإنها تعلن للزبائن عن استعدادها لمثل هذه الخدمات، ما يتطلب رقابة من الجهات المعنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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