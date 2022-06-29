الامارات | «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت طائرة شحن دبي متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابول محملة بـ24.5 طناً من الأدوية الأساسية والمواد الطبية ومستلزمات التعامل مع الكوليرا التي وفرتها منظمة الصحة العالمية من مستودعاتها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

يأتي ذلك بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بناء على طلب من المجتمع الإنساني ومنظمة الصحة العالمية بتسيير رحلات جوية إلى العاصمة الأفغانية كابول لنقل مساعدات إنسانية عاجلة تشتد الحاجة إليها حالياً في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات وضرب شرق البلاد.

وسيرت المدينة هذه الرحلة لتصل المواد الإغاثية إلى كابول استجابة للحاجات الإنسانية الطارئة في الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب آسيا بعد أن ضرب الزلزال العنيف البلاد وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وسط مخاوف من تفشي مرض الكوليرا.

وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جوسيبي سابا، إن «التقارير تشير إلى أن هذا الزلزال هو الأشد عنفاً منذ عقدين، ما يزيد الوضع الإنساني المقلق في أفغانستان تعقيداً، مشيراً إلى أن المدينة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تسريع الاستجابة العاجلة لهيئات المجتمع الدولي وفيما تحشد قواها من أجل مساعدة المتضررين من الكارثة يعمل عدد كبير من المنظمات التي نستضيفها في المدينة على مدار الساعة على حشد مواردها حيث ننسق معاً و نقدم كل الدعم اللازم لنقل مواد الإغاثة من مستودعاتنا إلى أفغانستان لاسيما وأن الوقت مسألة جوهرية وتعتبر القيادة الاستجابة السريعة واجباً إنسانياً ملحاً لإنقاذ الأرواح».

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، الدكتور دابنغ لو، إن «مجموعات جراحة الصدمات والطوارئ التي تصل على متن هذه الرحلة من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ضرورية للحفاظ على دعمنا المستمر لشعب أفغانستان لأن هذه الإمدادات ستغطي حاجات ما لا يقل عن 340 ألف شخص».

وأعرب عن امتنانه للمساعدة اللوجستية الحيوية التي تقدمها دولة الإمارات دعماً للمركز اللوجستي العالمي للمنظمة في دبي.

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