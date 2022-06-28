الامارات | شرطة الشارقة: إغلاق كلي لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من دبي لأعمال الصيانة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة: إغلاق كلي لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من دبي لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة تنفيذ إغلاق كلي لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة دبي من جسر الشارع الدائري إلى ميدان الشيخ محمد بن زايد ( جسر ناشونال)، وذلك من الساعة 1 وحتى 2 من صباح اليوم الأربعاء، 29 يونيو، وذلك لأعمال الصيانة.

ودعت شرطة الشارقة لاستخدام الطرق البديلة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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