الامارات | محمد بن راشد مهنئاً أوائل الثانوية: نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. قادة المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد مهنئاً أوائل الثانوية: نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. قادة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أوائل الصف الـ12، من طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ومدارس ثانوية التكنولوجيا التطبيقية.

وقال سموه على حسابه في «تويتر»: «تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي، وسمية الكتبي، من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل.. نبارك للخريجين.. نبارك لجميع الآباء والأمهات.. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. جنوده.. رجاله ونسائه.. وقادة مستقبله.. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله».

وتضم قائمة أوائل طلبة الصف الـ12 من التعليم العام كلاً من مزون خليفة سالم الحافري الكتبي، من مدرسة فلج المعلا، «مسار النخبة»، وسمية عبدالله سالم حمد الكتبي، من مدرسة العطاء «مسار عام»، وعبدالرحمن مصطفى بدوي الخلفي، من مدرسة عبدالله بن الزبير «مسار متقدم»، ومن التعليم الخاص فارس إسلام عبدالحميد أحمد رضوان، من المدرسة الأهلية الخاصة - الغبيبة «مسار متقدم»، وعاصم عمر محمود، من مدرسة المهارات الخاصة «مسار عام».

وضمت قائمة الأوائل من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية كلاً من محمد إبراهيم جمال محمد المنصوري، رأس الخيمة «مسار برنامج العلوم المتقدمة»، وعلي حسن عيدروس الحبشي، أبوظبي «مسار متقدم»، ومحمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي، أم القيوين «مسار عام».

من جانبها، هنأت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة الأميري، الطلبة الأوائل، قائلةً: «كوكبة جديدة من طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، تتكلل جهودهم بالتفوق والريادة في ختام رحلتهم التعليمية المدرسية في جميع المسارات، نتمنى لهم دوام التميز».

ومن جانبها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن نتائج طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف الـ12 في العاشرة من صباح اليوم، ونتائج الصفوف من التاسع حتى الـ11 الساعة الواحدة بعد الظهر، وطلبة الصفوف من الأول حتى الثامن غداً الساعة 9:30 صباحاً.

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