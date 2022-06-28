الامارات | والد الأول «متقدم حكومي»: سجدت لله شكراً.. وابني يتمنى دراسة طب القلب والأوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن والد الأول «متقدم حكومي»: سجدت لله شكراً.. وابني يتمنى دراسة طب القلب والأوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصطفى بدوي، والد الطالب عبدالرحمن مصطفى، الأول على المسار المتقدم (حكومي) بمدرس عبدالله بن الزبير- الحلقة الثالثة بنين، إن إعلان نجلي من الأوائل هو فضل من الله وهي أحسن بشارة سمعتها في حياتي، ولله الحمد والمنة وهو فضل من الله علينا.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الشكر موصول لدولة الإمارات شيوخاً وشعباً؛ وأخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايتهم وعدم تقصيرهم معنا، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. نشكرهم على رعايتهم لأبنائنا وتعليمهم لهم، وإن شاء الله يكون قرة عين لنا».

وأشار إلى أنه يعمل إمام مسجد، وأثناء خروجه من صلاة المغرب أخبره أحد زملاءه في الأوقاف بالنتيجة وأرسل له منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لافتاً إلى أنه فور ذلك سجدنا لله شكراً وحمدنا الله، لأن أملنا كان في ذلك كبيراً«.

وعن مستقبل نجله قال:«طموحه دراسة الطب خاصة طب القلب وجراحة الأوعية، ونسأل الله أن يوفقه بمنحة كريمة من هذه الدولة الغالية، لأني لا أقدر على تعليمه الجامعي».

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