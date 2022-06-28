الامارات | ‎الإمارات تتضامن وتعزي الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تتضامن وتعزي الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تسرب غاز في ميناء العقبة والذي تسبب في العديد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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