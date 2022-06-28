الامارات | تحديد موعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022 في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022 في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف 12 غداً الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، عند الساعة العاشرة صباحا.

ووفق الجدول الزمنى لإعلان النتائج سيتم اعلان نتائج الصفوف من 9 حتى 11 اليوم عند الساعة الواحدة ظهرا، وطلبة الصفوف من 1 حتى 8 سيتم اعلان نتائجهم يوم الخميس الموافق 30 يونيو عند الساعة 9:30 صباحا.

وسيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب، أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّل نهائية للطالب، وفق لما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وتحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات حددها دليل "سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022"، الصادر عن مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، وتضمنت إجراءات احتساب الدرجات، أولاً: درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً: مجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وثالثاً: يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، ورابعاً: تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، وخامساً: يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وكان قد تقدم 295707 طالب وطالبة من الصفوف (12-3) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، وخضع28916 طالبا في الصف الثاني عشر لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير، وأفردت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لهم 87 مقرا لتأدية الامتحانات موزعين على امارات الدولة خلال الفترة من 10 يونيو الجاري حتى 17 من الشهر نفسه.

وحرصت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي على عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، وحاليا يخضع طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في فئة التعليم المستمر المتكامل لامتحانات الإعادة للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل.

وحددت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي الفترة المسائية لاختبارات إعادة فئة "التعليم المستمر المتكامل" على فترتين الفترة الأولى تبدأ من الساعة 03:00 إلى 5:000 مساء، والفترة الثانية: من الساعة 05:30 إلى 07:30 مساء.

وحرصت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي على توفير رؤساء لجان ومنسقين لضمان سلاسة الاختبارات، وحددت المؤسسة 54 مقر امتحاني لعقد امتحانات الإعادة، بواقع 13 لجنه في دبي، و 7 لجان في الشارقة، و10 لجان في امارة عجمان، و2 في ام القيوين، و13 لجنه في امارة رأس الخيمة و 9 لجان في الفجيرة.

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