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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /43/ بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور/ سعيد مصبح محمد الكعبي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبيد علي عبيد بن بطي المهيري والشيخ/ عبدالرحمن عبدالله ماجد أحمد المعلا والسيد/ علي أحمد يعقوب يوسف الحوسني والدكتور/ سيف خميس أحمد عبدالله النقبي والسيدة/ عائشة محمد زايد خليفة الطنيجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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