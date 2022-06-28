الامارات | «مالية دبي» تحوّل موازنة زيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية دبي» تحوّل موازنة زيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «زيادة الدعم من شأنها تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة». أكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الدائرة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الصادرة عن الاجتماع الأول اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مشيراً إلى تحويل الموازنة المخصصة لزيادة الدعم الاجتماعي إلى هيئة تنمية المجتمع.

وقال آل صالح إن رؤية القيادة هي المرتكز الأساسي في جميع الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها الدائرة، لافتاً إلى أن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً تعكس حرص حكومة دبي على تقديم كل الدعم للقطاع الاجتماعي.

وأضاف أن زيادة الدعم من شأنها تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة، وتحقيق رؤية القيادة الرامية إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، بدء التنفيذ الفوري لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورفع منافع ذوي الدخل المحدود بنسبة 42% لتصل إلى 394 مليون درهم. كما سيتم رفع قيمة المنافع للمنتفعين المسجلين لدى الهيئة بنسبة تراوح بين 20% و67%.

ووجه سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الذي ترأسه سموه، أخيراً، بسرعة إنجاز الزيادة في مبلغ المنفعة المالية لذوي الدخل المنخفض، حيث ارتفعت منافع ذوي الدخل المحدود من الفئات المستهدفة هذا العام بمقدار 42%، لتصل إلى نحو 394 مليون درهم.

وبذلك يبلغ متوسط الزيادة نسبة 42%، حسـب الاحتياجات الإضافية للأسر، حيث تراوح الزيادة من 20% إلى 67% حسب الحالة، ولتستفيد منها بشكل أكبر الأسر التي يعيلها كبار المواطنين والأرامل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث إن نسبة الزيادة في الصرف تأتي استناداً للدراسـة التي قامت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضاع الأسر المستهدفة والاحتياجات الخاصـة لكل منها.

وعلاوة على ذلك، تم تخصيص مبالغ لإدراج الأسر التي يعيلها شباب قادرون على العمل في الفئة العمرية أقل من 40 ضمن برنامج دبي للتمكين المالي بهدف دعـم استقلالهم المالي.

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