الامارات | جمارك دبي تنجز 936 ضبطية مخدرات في 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تنجز 936 ضبطية مخدرات في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية مخدرات في جميع المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية، وعمليات المسافرين)، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 558 ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 378 ضبطية حيث نجحت الدائرة في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة والتي شملت أقراص الترامادول، الكبتاغون، الأفيون، الهيروين، بذور القنب، الكريستال، وعشبة الماريغوانا، وغيرها من المواد المخدرة.

وأوضحت أن ضبطيات المخدرات شملت 222 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين من يناير إلى أبريل مقابل 198 للفترة ذاتها من العام الماضي، و501 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، مقابل 32 ضبطية، و207 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية الجوية، مقابل 325 ضبطية، وست ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية مقابل ثلاث ضبطيات في العام الماضي.

وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن جمارك دبي اتخذت من حماية المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيساً في خطتها الخمسية، ومنحت هذه المهمة أولوية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن.

وأضاف أنه مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية، خصوصاً ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها مركزاً دولياً للتجارة العالمية. وأكد سعى الدائرة الدائم لتحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها الخاصة برصد الشحنات المشبوهة، وتبني سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكل محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وأشار إلى أبرز الضبطيات ومنها إحباط محاولة تهريب 2968 علبة على شكل مبيض القهوة تحتوي على مخدر الامفيتامين في ميناء جبل علي، وفي مطار دبي الدولي أوقف ضباط جمارك دبي مسافر للاشتباه فيه، وبعد تحويله إلى جهاز كشف الأحشاء تم كشف 97 كبسولة تزن 955 غراماً من الهيروين، وفي المراكز الجمركية البرية تم ضبط 10 ضبطيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري جميعها لمادة الكريستال المخدرة.

وفي ضبطية نوعية تم إحباط تهريب 42 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا المخدرة قادمة مع مسافر إفريقي عبر مطار دبي الدولي كانت مخبأة داخل أكياس من الفلفل الحار المجفف.

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