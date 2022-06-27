الامارات | «أدنوك»: اتفاقية مع «نافس» لخلق 3000 فرصة عمل للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك»: اتفاقية مع «نافس» لخلق 3000 فرصة عمل للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، تهدف لخلق 3000 فرصة عمل إضافية للمواطنين، من خلال سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات «أدنوك» بحلول 2025.

ووفقاً للاتفاقية، ستكثف «أدنوك» جهودها لضمان استفادة شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بعملياتها من حزمة البرامج والحوافز التي يقدمها «نافس»، لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

كما ستسهم الاتفاقية في رفع الكفاءة والقدرات التنافسية لمواطني الدولة، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج «نافس».

شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، ووقع عليها الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك» عبدالمنعم الكندي.

وقال سلطان الجابر إن الاتفاقية تجسد التزام «أدنوك» بتشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب والشابات المواطنين من خلال التعاون الوثيق مع «نافس» وشركات القطاع الخاص في سلسلة التوريد لعمليات ونشاطات أدنوك ومجموعة شركاتها، لتسهيل مواءمة مواهب وكفاءات الكوادر الإماراتية مع الوظائف التي توفرها أعمال ونشاطات «أدنوك».

ومع استعداد الدولة للخمسين عاماً المقبلة، يهدف «نافس» لتمكين الشباب الإماراتي وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص، لضمان استمرار إسهامهم الفاعل في بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، لدفع التنمية الاقتصادية في الدولة. وتقدم «نافس» حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لدمج مواطني دولة الإمارات في المجالات الحالية والجديدة داخل القطاع الخاص.

ويعتمد البرنامج على التعاون بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وشركات القطاع الخاص، لتحقيق المصالح المشتركة، وبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة.

وقال غنام المزروعي إن الاتفاقية تسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز إسهامها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

ومنذ إطلاق برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018، تم توظيف أكثر من 3500 مواطن من أصحاب المهارات والكفاءات في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك».

سلطان الجابر:

«الاتفاقية تجسد التزام (أدنوك) بتشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب والشابات المواطنين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news