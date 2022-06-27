الامارات | "الإسعاف الوطني" يحدد 5 إجراءات وقائية من ضربة الشمس‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسعاف الوطني" يحدد 5 إجراءات وقائية من ضربة الشمس‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح الإسعاف الوطني أفراد الجمهور بإتباع خمسة إرشادات وإجراءات وقائية خلال فصل الصيف، وهي تجنب القيام بأنشطة بدنية شاقة تحت أشعة الشمس المباشرة

وممارسة الرياضة في الأماكن الداخلية أو المظللة، وعدم ترك الأطفال والرضع بمفردهم في المركبات تحت أشعة الشمس سواء كانت مغلقة أو في وضعية التشغيل، والاكثار من شرب الماء والسوائل للمحافظة على رطوبة الجسم وتجنب التعرض لضربات الشمس أو الجفاف، وضع واقي الشمس وارتداء القبعة والملابس الخفيفة

والواسعة ذات الألوان الفاتحة وارتداء النظارات الشمسية، وتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، والسباحة في الأماكن المرخصة

والآمنة التي يتوفر فيها المنقذين وفي الحالات الجوية الآمنة، ومراقبة أولياء الأمور لأطفالهم وعدم تركهم أبدا مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة.

و‏‎أطلق الإسعاف الوطني حملة "سلامتكم في الصيف" التي تستهدف الموظفين وأفراد المجتمع للتوعية بكيفية الوقاية من حرارة فصل الصيف والتعامل مع الإصابات الشائعة في تلك الفترة وذلك ضمن جهود الإسعاف الوطني المتواصلة لتعزيز الثقافة الإسعافية واتباع أسس السلامة والوقاية في المجتمع، وتستمر حتى نهاية أغسطس القادم.

وتقدم الرسائل التوعوية القصيرة التي تبث عبر حسابات الإسعاف الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح وقائية وإرشادات اسعافية تتضمن معلومات للوقاية

والتعامل مع حرارة الصيف والإصابات الشائعة التي قد يتعرض لها الناس في فصل الصيف مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري وحوادث الغرق والتعرض للسعات

قنديل البحر عند ارتياد الشواطئ وغيرها، وطرق الإسعافات الأولية للتعامل معها.

وأكد الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري، أن الحملة تأتي ضمن الجهود لإرساء ثقافة الإسعاف وتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع من خلال التثقيف المتواصل لإجراءات السلامة والوقاية والمعرفة الإسعافية في المجتمع، مما يجعل الجميع مسؤول وشريك في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الدولة.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

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