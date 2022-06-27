الامارات | 22 شرط لاستئجار المتنزهين مرسى لقواربهم في 28 محطة بحرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شرط لاستئجار المتنزهين مرسى لقواربهم في 28 محطة بحرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الاحكام والشروط التي تنظم الحصول على خدمة استئجار قصير المدى للمراسي المتوفرة في 28 محطة بحرية في امارة دبي والتي بدورها تتيح للمستخدمين مكان مخصص لصف قواربهم خلال تنزههم وتعرفهم على الممرات المائية في دبي أثناء قيامهم بالرحلات البحرية.

ويحقّ لمالكي السفن البحرية التي تتوافق مواصفاتها مع مواصفات الرصيف، التقدّم بطلب للحصول على الخدمة وفقاً لطول المرسى المحدّد وطول السفينة والشروط الأخرى المعلنة من الهيئة.

ويجب تقديم طلب لتأجير الرصيف البحري ودفع الرسوم المتوجبة قبل يوم واحد من التاريخ المقرر لاستخدام المرسى وذلك عبر الرابط التالي

https://bit.ly/3NGzoAQ

وتتضمن الشروط التي حددتها الهيئة للتمكن من استئجار الرصيف ما يلي:

• يجب أن يتم حجز الرصيف بحسب توافره قبل 24 ساعة على الأقل من الوصول.

• الخدمة لا تشمل الكهرباء والمياه.

• يتم تحديد الرسوم حسب حجم السفينة.

• حجم القارب هو الطول الإجمالي بما في ذلك الألواح الخارجية المائلة وأجنحة الانحناء ومنصات السباحة كما هو مذكور في شهادة تسجيل القارب.

• يجب أن يتم دفع رسوم الحجز بالكامل نقداً أو عبر بطاقة الائتمان، قبل بدء اتفاقية تأجير المرسى.

• المبلغ المدفوع غير قابل للاسترداد.

• يُمكن استخدام المرسى فقط من قبل القوارب المعتمدة بحسب التصريح.

• يجب أن يتواجد الطاقم نيابة عن مالك القارب لحماية ممتلكات كل سفينة.

• لا تتحمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسؤولية عن أي حادث، أو إصابة فردية على متن السفينة خلال رسوّها على الرصيف.

• لا تتحمل مراسي هيئة الطرق والمواصلات مسؤولية أي أضرار مثل غرق القارب أو الحريق أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث المميتة. أو أي عمل غير آمن يقع على متن القارب أو بالقرب من ممتلكات هيئة الطرق والمواصلات.

• الشركة أو الفرد مالك السفينة مسؤول عن أي ضرر تسببه سفينته لممتلكات هيئة الطرق والمواصلات.

• يجب الإبلاغ على الفور عن أي ضرر عبر [email protected]

• لا يُسمح للسفن بالإرساء قبل إتمام الحجز والدفع.

• لا يُسمح للسفن البقاء أكثر من المدّة الموافق عليها في التصريح.

• إيجار الرصيف مخصّص فقط للإرساء قصير المدى من دون المبيت، ويمكن أن يكون فقط لمدّة نصف ساعة أو ساعة واحدة أو يوم واحد من الساعة 6 صباحاً حتى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع.

• لا يسمح بإجراء عمليات الصيانة والتزويد بالوقود والإنقاذ وما إلى ذلك على مرسى هيئة الطرق والمواصلات.

• لا يُسمح باستخدام الرصيف لأي أنشطة تجارية مثل تفريغ وتحميل البضائع والتزويد بالوقود، وما شابه.

• لا يسمح بشرب الكحول والتدخين في حرم هيئة الطرق والمواصلات.

• لا يسمح بالحيوانات الأليفة على أرصفة هيئة الطرق والمواصلات، أو أثناء الصعود والنزول.

• ممنوع رمي النفايات على الرصيف.

• يمكن استخدام الرصيف للصعود والنزول فقط، ولا يُسمح للركاب بالانتظار أو الجلوس على الرصيف.

• يجب الالتزام بالتعليمات الموضوعة على متن القارب والمحطة من قبل طاقم وركاب السفينة الراسية.

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