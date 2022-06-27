الامارات | منتخب السلة السوري يفوز على "أرمينيا" وينهي دورة "سادا" الدولية بالمركز الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة السوري يفوز على "أرمينيا" وينهي دورة "سادا" الدولية بالمركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المنتخب الأولمبي السوري لكرة السلة انتصاراً صعباً على صاحب الضيافة منتخب أرمينيا جاء بفارق النقطتين وبنتيجة (59-57)، في مباراة جمعتهما أمس لحساب الجولة الثالثة والختامية من بطولة "سادا" الدولية التي استضفتها العاصمة الأرمينية يارفان، لينهي "نسور قاسيون" الدورة بالمركز الثالث.

وشهدت الدورة الدولية المخصصة للاعبين تحت 23 عاماً مشاركة منتخبات سورية وإيران وأمريكا وأرمينيا، لينجح "نسور قاسيون" على مدار الدورة في تحقيق انتصارين، جاء أولها في الجولة الثانية على حساب المنتخب الأميركي (80-69)، قبل أن يفوز على أصحاب الأرض والجمهور منتخب أرمينيا في الجولة الختامية (59-57)، إلا أن خسارة المنتخب السوري في اليوم الافتتاحي الثلاثاء الماضي أمام المنتخب الإيراني (61-77) كان وراء انهائهم البطولة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرمينيا وإيران اللذين استطاعا بدورهما على مدار الجولات الثلاثة في هزيمة المنتخب الأميركي.

واستطاع المنتخب السوري في مفاجأة أصحاب الأرض وانهاء الربع الأول متقدمين بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة (23-20)، قبل أن ينتفض منتخب أرمينيا وينهي الشوط الأول لصالحه (33-27) بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (13-4).

وعاود السوريين اتزانهم خلال مجريات الشوط الثاني، واستطاعوا حسم المباراة في ثوانيها الأخيرة بعد نيلهم الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (19-12 و13-12).

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