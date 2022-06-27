الامارات | مدارس خاصة تعرض خصماً بنسبة 55% على الرسوم الدراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تعرض خصماً بنسبة 55% على الرسوم الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية تطبق المناهج الأميركية والبريطانية خصومات على الرسوم الدراسية بنسبة 55% من الحضانة حتى الصف الـ12، إضافة إلى خصومات على الطلبة المتميزين تصل إلى 50%.

ورصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات في الشوارع العامة وأمام أبواب المدارس الخاصة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لعروض المدارس والخصومات المتنوعة في الرسوم الدراسية في محاولة لجذب أكبر عدد من الطلبة الجدد للعام الدراسي المقبل.

وقالت إدارات مدرسية خاصة، إن العروض الترويجية التي قامت بها والخصومات التي قدمتها لذوي الطلبة جاءت بعد دراسة مالية وتعليمية مكثفة من أجل جذب أكبر عدد من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، باعتبار أن لديها مقاعد شاغرة نتيجة انتقال عدد من طلبتها إلى مدارس أخرى وتخرج طلبة آخرين.

وأضافت أن المدارس لديها أكثر من فرع في الإمارات الشمالية وأن بعض العروض اقتصر على فروع معينة من المدارس وليس عليها جميعها، وذلك من أجل توجيه الطلبة للتسجيل في تلك الفروع للحد من الازدحامات في المدارس الرئيسة التي تم إنشاؤها أولاً.

وأشارت إلى أن الخصومات المالية على الرسوم الدراسية جاءت بنسب كبيرة من أجل تشجيع ذوي الطلبة على تسجيل أبنائهم في فرع المدرسة نفسه، حيث إن الخصومات تشمل جميع المراحل الدراسية باستثناء الكتب والزي والمناهج الدراسية والمواصلات.

وتابعت أن رسومها الدراسية مناسبة اقتصادياً لجميع الطلبة، وأنه يتم تقديم لائحة الرسوم بالفصول الدراسية لذوي الطلبة فور وصولهم إلى قسم التسجيل للاطلاع على الرسوم والحصول على الخصومات المعلنة.

وذكرت أن الخصومات المالية محددة بفترة معينة وليست مفتوحة حتى نهاية العام الدراسي الجاري أو مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث إنها من المتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الجاري فيما مددت مدارس أخرى المهلة إلى نهاية شهر يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن المدارس حاصلة على الاعتماد الأكاديمي وعلى شهادات دولية في المناهج الأميركية والبريطانية ولديها طلبة متميزون من خريجي الثانوية العامة سنوياً وهو ما يساعد ذوي الطلبة على تسجيل أبنائهم دون عناء البحث عن مدارس أخرى.

وأوضحت أنه يشترط على ذوي الطلبة للحصول على الخصومات في الرسوم الدراسية إجراء الطلبة للمقابلة لتحديد مستواهم التعليمي ودفع 500 درهم رسوم حجز مقعد يتم خصمها من قيمة الرسوم الدراسية لاحقاً، وذلك من أجل ضمان تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل وحصولهم على الخصومات المالية في الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن إجراء المقابلات ونجاح الطالب دون دفع رسوم حجز المقعد لا يخول لذويه الحصول على الخصومات حال انتهاء موعدها.

وأضافت أنه فور انتهاء الفترة المحددة للخصومات سيتم إعادة الرسوم الدراسية كما كانت سابقاً، مع منح الخصومات العادية للأشقاء بنسبة 5%، مشيرة إلى أنه يجب على ذوي الطلبة كسب الفرصة في الوقت الجاري وتسجيل أبنائهم للحصول على الخصومات المتميزة قبل انتهاء الفترة المحددة وانتهاء الدوام الإداري للموظفين في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news