الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، أن الجامعة تتبنى رؤية استراتيجية واضحة في قيادة الابتكار في التعليم الذكي من أجل إعادة هندسة مستقبل التعليم، ما يعزز من آفاق الدارسين الفكرية والمعرفية، ويدعم بناء المهارات التخصصية.

وأكد خلال اللقاء السنوي لأعضاء هيئة التدريس، أن مركز التعلّم مدى الحياة يتيح برامج تدريبية ومهنية على أعلى مستوى وبأرقى المعايير والممارسات العلمية والعالمية في سبيل تحسين مستويات تعلم الدارسين وإتقانهم المهارات الأساسية والمستقبلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news