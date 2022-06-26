الامارات | حمدان بن محمد يقر زيادة الفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يقر زيادة الفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يونيو 2022

أقرت الجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال اجتماعها الأول الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وزيادة للمسجلين في دائرة تنمية المجتمع وبرنامجاً للتمكين الأسري والبدء الفوري بتطوير الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، أقررنا خلاله زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم . و20 إلى 67% زيادة للمسجلين في تنمية المجتمع وبرنامج للتمكين المالي للأسر، مضيفاً سموه أن “الأولوية لكبار المواطنين والمطلقات والأرامل المعيلات”.

وأضاف سموه: أقررنا البدء الفوري بتطوير الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين في المزهر والخوانيج 2 والبرشاء وحتا..الأحياء ستوفر 500 فرصة اقتصادية لأبناء الأحياء، وستوفر مرافق ستجعلها الأحياء الأجمل والأفضل في المنطقة.. وأقررنا البدء في تطوير منصة الكترونية شاملة لتقديم خدمات المواطنين في دبي.

وتابع سموه: شكلنا 7 مسارات عمل عاجلة ضمن اللجنة، وأدخلنا 10 دوائر وهيئات ضمن المسارات، ولدينا 60 يوماً لرفع تصور شامل للقطاع الاجتماعي بدبي والذي سيكون هو الأولوية الرئيسية للجميع .. وأقول لأبناء دبي .. توجيهات محمد بن راشد لي ولأخي مكتوم : المواطن أولاً وثانياً وثالثاً .. كان وسيبقى.

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