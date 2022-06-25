الامارات | خلافات شخصية تنهي حياة سيدة عربية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات شخصية تنهي حياة سيدة عربية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق، وتلقي القبض على الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم أمس الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وعليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد فيصل بن نصار ، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.

حيث تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة.

وأشار إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بكفاءة رجال التحريات والمباحث الجنائية في القيادة، وحرصهم الدائم على الحفاظ على الأمن والأمان في الإمارة، موضحاً أن سرعة التعرف على الجاني في زمن قياسي، وإلقاء القبض عليه، تقدم دليلاً على مدى التقدم الذي أصبحت تتمتع به الأجهزة الشرطية، وكفاءتها وقدرتها على مواجهة كافة التحديات التي يمكنها أن تقف حائلاً دون كشف الجرائم أو التوصل إلى مرتكبيها.

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