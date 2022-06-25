الامارات | الوطني للأرصاد: زلزال بقوة 6.0 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد: زلزال بقوة 6.0 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ " المركز الوطني للأرصاد " زلزالا بقوة 6.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 07:37، الموافق 25/06/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وذكر المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا بشكل خفيف في شمال الدولة وليس له تأثير على الدولة

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