الامارات | اشتراطات خاصة لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشغلين في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات خاصة لسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والمشغلين في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة النقل في عجمان، سعيها الدائم لتعزيز لائحة تنظيم النقل المدرسي الخاصة بمزودي الخدمة في الإمارة، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق نقل آمن لطلبة وطالبات المدارس من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة تتماشى مع أهداف الهيئة وتطلعاتها الاستراتيجية.

وأفادت المدير العام بالندب، رشا خلف الشامسي، بأن الهيئة تسير بخطى واضحة في سبيل تعزيز الرقابة وضمان تنفيذ المنظومة بشكل كامل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة، وتوفير كافة المعايير والاشتراطات اللازمة لتطوير منظومة نقل متكاملة يعي من خلالها كافة أطراف العملية لمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه أبنائنا الطلاب.

وأشارت الشامسي، إلى أن الهيئة تولي جل اهتمامها بتنظيم النقل المدرسي في الإمارة، وتحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة لمزاولة نشاط النقل المدرسي والرقابة عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلق المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، المهندس سامي علي الجلاف، بأن المنظومة تسهم في مراقبة الحافلات المدرسية وفق إطار تنظيمي محدد يقنن عمليات الصيانة اللازمة وجودة الحافلات المدرسية واحتواءها على كافة اشتراطات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى وجود إشارات تحذير مرورية للمركبات القادمة، ومزودة بأنظمة تعلن عن دخول الطلبة إلى الحافلة أو خروجهم منها لضمان اقصى درجات الراحة لأبنائنا الطلبة .

وأشار الجلاف إلى أن المنظومة تتضمن عدة اشتراطات خاصة بسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين ومشغلي الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى معايير جوهرية يجب الالتزام بها تفادياً لاتخاذ الإجراءات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة في الإمارة.

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