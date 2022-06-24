الامارات | تدريبات شرطية ميدانية ونظرية للارتقاء بالعمل والتصدي لسرقات المركبات في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شرطية ميدانية ونظرية للارتقاء بالعمل والتصدي لسرقات المركبات في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عجمان، العقيد سيف خليفة سيف المهيري، حفل تخريج دورتين نظمها المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة، بحضور رئيس قسم مركز التدريب الرائد أماني راشد الساحب، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان.

وتعد الدورة الأولى هي "الدورة الثانية للعسكريين المحليين فوق سن (45) " بمشاركة (31) منتسباً، واستمرت لمدة أربعة أسابيع تلقى خلالها المشاركون التدريبات العسكرية الميدانية والعلوم النظرية الأمنية للارتقاء في مجال العمل، أما الدورة الثانية فكانت حول "جرائم سرقة المركبات"، بمشاركة (20) منتسباً من إدارة المرور والدوريات.

ورحب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنتسبي الدورتين، موجهاً لهم الشكر والتقدير.

من جانبها أكدت رئيس قسم مركز التدريب الرائد أماني الساحب، حرص شرطة عجمان على تدريب المنتسبين وتزويدهم بالعلوم الأمنية الأساسية لرجل الأمن، وكل ما يخدم العمل الشرطي ويهدف إلى توعيتهم من الناحية الأمنية، واحترام القوانين، والنظام والانضباط.

وكرم العقيد سيف خليفة المهيري الشركاء والمحاضرين والمنتسبين المتميزين في الدورتين، وأثنى على المستوى الرفيع لأدائهم، مشيداً بالتفاعل البناء.

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