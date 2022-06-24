الامارات | مصادرة المركبات المهملة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة المركبات المهملة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية الفجيرة بوضع الإنذارات على المركبات المهملة التي تتمثل في تجارة بيع المركبات، ووجود مركبات دون أرقام وغيرها وإعطاء أصحابها مهلة الإنذار سبعة أيام، مشددة أنه سيتم مصادرة المركبات المهملة المتوقفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار برنامج تفتيشي مستمر على مدار العام، يتم تكثيفه استجابة للمستجدات ونتيجة لارتفاع ظاهرة المركبات المهملة في بعض الأحياء السكنية والأماكن العامة، بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة وحماية البيئة والتلوث البصري الناتج عن المركبات المهملة والمكسوة بالأتربة الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري للشوارع والمدن مما يستدعي تطبيق المخالفة القانونية في حال عدم استجابة اصحابها.

وأفادت البلدية بأن أصحاب هذه المركبات سيتلقون قريباً إنذارات للإسراع بسحبها من الشوارع ومن أمام كراجات التصليح، محذرة من اضطرارها إلى مصادرة هذه المركبات المتهالكة في حال عدم الاستجابة، نظراً لما تسببه من تشويه للمنظر العام.

وأكدت أنها تحرص أثناء الحملة على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وأضافت البلدية أن جميع المركبات التي يتم ترحيلها إلى الحجز تكون قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية التي وضعها المفتشون على المركبات المخالفة، بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار المركبة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون المنظم لهذه العملية ، مخصصة رقم مجاني للاستعلام عن المركبات المسحوبة800666666.

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