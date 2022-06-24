الامارات | ضمن الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الدولة.. الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الدولة.. الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورعاه بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلال في أفغانستان.. ارسلت دولة الامارات فجر اليوم طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوست الأفغانية، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضية.

ولقي 1500 شخص مصرعهم بسبب وأصيب أكثر من ألفين آخرين وألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب الزلزال أيضا في انزلاقات ارضية.

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