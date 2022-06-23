الامارات | مشعل عبدالكريم جلفار مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل عبدالكريم جلفار مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (33) لسنة 2022 بتعيين مشعل عبدالكريم جلفار، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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