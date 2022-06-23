الامارات | مطار دبي الدولي يستقبل 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوما ابتداء من 24 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي يستقبل 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوما ابتداء من 24 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مطار دبي الدولي "DXB" لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو المقبل ليصل متوسط عدد الركاب اليومي إلى 214 ألف مسافر .

ومن المتوقع أن يستقبل المطار نحو 235 ألف مسافر في 2 يوليو المقبل ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاما فيما يشهد المطار معدل حركة الركاب نفسها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تصادف يومي 8 و9 يوليو المقبل.

و قدمت مؤسسة مطارات دبي مجموعة من النصائح والإرشادات للمسافرين في ظل ما سيشهده مطار دبي الدولي "DXB" من فترة استثنائية مزدحمة خلال الأسبوعين المقبلين مع بداية موسم العطلات الدراسية الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتحرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران وعمليات المراقبة والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى اتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة و الحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات القادم بما يشمل الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر و التأكد من جميع الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

وحقق مطار دبي الدولي "DXB" أداء استثنائيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية في ظل إغلاق المدرج الشمالي لمدة 45 يوما لتنفيذ عمليات تطوير شاملة .

فقد استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام وتشير التوقعات السنوية إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية عبر مطار دبي الدولي "DXB" لتصل إلى 58.7 مليون مسافر خلال العام الجاري مقارنة بمعدل 29.1 مليون في عام 2021.

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