الامارات | رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2022

وصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

يرافق جلالة الملك عبد الله الثاني وفد يضم.. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news