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الامارات | رئيس الدولة يأمر بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

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أبوظبي ــ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدأ تسيير جسر جوي يحمل سلالا غذائية متكاملة و إمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي و مستشفى ميداني.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً و خلف الآلاف من الضحايا والمصابين و ما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال خاصة من الأسر الأفغانية و كبار السن و الأطفال و النساء.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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