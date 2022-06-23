الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية رومانيا في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية رومانيا في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي بوغدان أوريسكو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

و استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بوغدان أوريسكو مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه قدم بوغدان أوريسكو خلال اللقاء تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" ، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

و عبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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