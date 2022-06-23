الامارات | سكان الإمارات يشاهدون 5 كواكب وقمرا بالعين المجردة فجر اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الإمارات يشاهدون 5 كواكب وقمرا بالعين المجردة فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد لم يتكرر منذ ديسمبر 2004 ، وفي ظاهرة فلكية تحدث كل قرابة 19 عاماً، سيتمكن سكان الإمارات، من رؤية خمس كواكب بالعين المجردة فجر اليوم وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أنه من المألوف مشاهدة كوكبين اثنين أو ثلاثة كواكب قريبة من بعضها البعض في بعض الليالي خلال العام ، لكن الكواكب الخمسة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ستشاهد بالترتيب، ومتقاربة، وتظهر في آن واحد.

وأضاف أن رؤية كواكب النظام الشمسي محاذية في خط أنيق، هي واحدة من المشاهد المذهلة للكواكب تتاح الفرصة لرؤيتها بالعين المجردة في النصف الثاني من شهر يونيو 2022 .

وأشار إلى أنه اعتباراً من فجر يوم الجمعة، تصطف الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة بترتيب بعدها عن الشمس عبر سماء آخر الليل و الفجر، ويمكن رؤية كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل قبل أن يتلاشى عطارد، في وهج شروق الشمس و ينضم القمر الي هذا النسق السماوي الرائع .

وأكد أنه من الممكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة في عموم الأرض ، في آخر الليل ووقت الفجر عند الأجواء الجوية الصحوة و صفاء الجو ، علما أن كوكب عطارد قد لا يتم تميزه بسهولة من داخل المدن لضعف اضاءته.

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