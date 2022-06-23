الامارات | 7 تطبيقات ذكية لشراء وذبح الأضحية وتوصيلها للمنازل بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تطبيقات ذكية لشراء وذبح الأضحية وتوصيلها للمنازل بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أنها فرت خدمة الأضاحي عبر 7 تطبيقات ذكية، تمكن المضحي من شراء وذبح الأضحية وتوصيلها للمنازل، ضمن خطتها للاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية أن مقاصبها عززت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، وحرصها على تلبية احتياجات المتعاملين بسلاسة ومرونة وسرعة، تحقيقاً لرؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، تقدم أعلى مستويات الرفاهية والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وتشمل التطبيقات الذكية المعتمدة لطلب الأضاحي " تطبيق "المواشي"، "تركي للذبائح"، "شباب الفريج للذبائح"، "ذبائح الدار"، "العنود للذبائح"، "ذبائح الإمارات"، و"متجر تندر للحوم"، والتي تهدف إسعاد المتعاملين عبر توفير خدمات عالية الجودة، تختصر الوقت والجهد.

وأشارت البلدية إلى أهمية التزام أفراد المجتمع بالذبح في المقاصب التي تشرف عليها، لاستخدامها أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي يتم تشغيلها وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة عالميًّا، وتسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وعائلاتهم، حيث يتم إعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، والكشف البيطري على الذبائح قبل وبعد الذبح، ضماناً لسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

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