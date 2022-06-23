الامارات | شرطة أبوظبي تحدد "12 طوق" نجاة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد "12 طوق" نجاة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2022

حذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" الأسر من خطورة ترك الأطفال بدون رقابة في المسابح مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم .

وأشارت إلى أن هناك 12 طوق نجاة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح المنزلية من أهمها عدم استخدام الأطفال أحواض السباحة بمفردهم وضع سياج آمن حول الاحواض والإلمام بالسباحة وأن تكون الارضية المحيطة بحوض السباحة مانعة للانزلاق وتزويد الأطفال بأطواق و أدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة وعدم انشغال أولياء الأمور بالهواتف أثناء ممارسة أبنائهم السباحة وتعلّم أولياء الأمور مبادئ الإسعافات الأولية وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في حال عدم استخدامها وعدم ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بدخول المسابح وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها وعدم تجاهل تعليمات السلامة مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

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