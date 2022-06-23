الامارات | امرأة تترك رضيعها في جمعية خيرية وتهرب

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تترك رضيعها في جمعية خيرية وتهرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة الشارقة بالتعاون مع مركز حماية حقوق الطفل من العثور على والدة رضيع (شهران)، تركته في إحدى الجمعيات الخيرية في الشارقة بهدف التخلص منه، وتم إلقاء القبض عليها خلال خمس ساعات من تلقي البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً في الخامسة مساءً من إحدى الجمعيات الخيرية في الإمارة، يفيد بالعثور على رضيع (شهران) تركته امرأة في الجمعية بعد مغافلة الحارس، حيث دخلت إلى الجمعية وتركت الطفل وغادرت إلى جهة غير معلومة، حسب ما تم مشاهدته من خلال أجهزة التصوير المتواجدة في الجمعية.

وعلى الفور انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، حيث تم نقل الرضيع عن طريق الإسعاف الوطني إلى مستشفى متخصص لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتبين أنها مستقرة.

وأسفرت جهود التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة التابعة لمنطقة الاختصاص عن تحديد هوية المرأة في أقل من خمس ساعات، وتبين أنها «عربية».

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عمر بوالزود، بأن فرق العمل باشرت البحث والتقصي عن المرأة للوصول إليها بالسرعة الممكنة والقبض عليها وتسليمها ليد العدالة، وتكللت الجهود بتحديد هويتها ومقر سكنها، وتم القبض عليها، وأقرت بأن الرضيع ثمرة علاقة غير شرعية، فقررت التخلص منه، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونوه بكشف غموض الواقعة خلال خمس ساعات، مؤكداً أن هذا السلوك الذي قامت به المرأة بعيد عن ضمير الإنسانية والرحمة، ودخيل على المجتمع.

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