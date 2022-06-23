الامارات | محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دعم دولة الإمارات المتواصل لكل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي الشقيق، ويحقق تطلعاته إلى التنمية والاستقرار والازدهار، وبناء مستقبل أفضل لأبنائه يعمه السلام والرخاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حسن شيخ محمود، حيث رحّب سموه بزيارته للدولة، وهنأه بتوليه مهام رئاسة الصومال، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده، وتحقيق تطلعات شعبه إلى الاستقرار والتقدم والسلام.

فيما أعرب رئيس جمهورية الصومال عن تقديره للمواقف التاريخية لدولة الإمارات، ودعمها المتواصل لبلاده، معبراً عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها سموه تجاه الشعب الصومالي، وتمنياته لدولة الإمارات، في ظل قيادته، مزيداً من الرفعة والتطور.

وبحث سموه والرئيس حسن شيخ محمود العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، خصوصاً جهود التنمية والسلام في الصومال الشقيق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعمها الشعب الصومالي الشقيق من أجل ترسيخ بناء دولته، والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام والاستقرار، انطلاقاً من الأواصر الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما، مشدداً سموه على حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود الحكومة الصومالية ومؤسسات الدولة في البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تطلعه للعمل على تطوير التعاون بين دولة الإمارات والصومال بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى الصومال، محمد أحمد العثمان، والوفد المرافق للرئيس الصومالي.

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