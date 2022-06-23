الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد انفعال زائد وتبادل السب بعبارة «أنت قليل الأدب» بين امرأة (عربية) وابنها من جهة، ومدير شركة تخليص معاملات من جهة أخرى، الطرفين إلى محكمة الجنايات في دبي التي أدانتهما وقضت بتغريم كل منهما 2000 درهم، في واقعة حدثت في شهر أغسطس الماضي وفصلت فيها المحكمة أخيراً، بعد إصرار كل منهم على موقفه.

وبحسب تفاصيل الدعوى، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي عن شجار لفظي وقع بمقر شركة لخدمات رجال الأعمال، فانتقلت دورية الشرطة إلى هناك وشاهدت المبلغة «عربية» التي أفادت بأنها كانت مع ابنها في مقر تلك الشركة للاستفسار عن معاملة لرخصة شركة تريد تأسيسها في دبي، ودفعت الرسوم المطلوبة لتخليص المعاملة.

وأضافت أنها أثناء وجودها حدث خلاف بينها وبين مدير تلك الشركة قام على إثره بسبها بعبارة «أنت قليلة الأدب واخرجي بره الشركة»، ثم حضر أحد الموظفين في المكان وطلب منها الحديث بهدوء وطلب من المدير الخروج من المكتب، وأثناء حديثهما احتد بدوره عليها وتحدث معها بتعالٍ.

وبحضور مدير الشركة المتهم وسؤاله من قبل أفراد الدورية، أنكر سبه المرأة، وقرر بأنها وابنها قاما بسبه بعبارة «أنت قليل الأدب ولست محترماً»، وأيد شهادته أحد زملائه، مشيراً إلى أنها هي التي تعدت على المدير لفظياً. وخلال نظر الدعوى، قدمت المرأة وابنها مذكرة من خلال محاميهما، أنكرا فيها سب مدير الشركة، وطالبا سماع شهادة مسؤول دورية الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما تقدم المتهم الآخر بمذكرة طلب فيها الحكم بالبراءة لانتفاء التهمة المسندة إليه، وكيدية الاتهام أيضاً وتلفيقه.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة الجنايات تبين لها أن التهمة المسندة إلى المتهمين الثلاثة ثابتة في حقهم، وقررت معاقبتهم بتغريم كل منهم 2000 درهم.

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