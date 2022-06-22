الامارات | «الصحة» تضع خطة للوصول المبكر إلى الأدوية الحديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تضع خطة للوصول المبكر إلى الأدوية الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأنها وضعت خطة متكاملة لدعم وتنمية القطاع الدوائي في الدولة، ترتكز على سبعة محاور رئيسة، بهدف ضمان الوصول المبكر إلى الأدوية الحديثة المبتكرة وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن ركائز التطوير تتمثل في «تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية، وزيادة التنوع بالأصناف الدوائية المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، وتطوير برامج الدراسات الإكلينيكية التي كانت تجري في المرحلة الرابعة إلى المراحل الثالثة والثانية والأولى».

وتابعت الوزارة أن «ركائز التطوير تشمل أيضاً تشجيع الابتكار من خلال حماية بيانات الأبحاث والدراسات التي أجريت للأدوية المبتكرة، ودعم المصانع الوطنية من خلال التشريعات التي تنظم عملها مثل قبول ملفات الموافقات التسويقية لمنتجات قبل 24 شهراً من انتهاء الحماية الممنوحة للمنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى ميزة سعرية تمنح للأدوية التي يتم تصنيعها كاملة في الدولة بكل مراحل التصنيع».

وأضافت أن «الركائز تتضمن تشجيع الوعي بالإبلاغ عن الآثار الجانبية وأهميته لضمان مأمونية الأدوية من خلال تقديم خدمة الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلكترونياً وعبر التطبيق الذكي UAE RADR، وزيادة عدد ضباط اليقظة الدوائية المسجلين لدى الوزارة لمتابعة سلامة ومأمونية الأدوية ما بعد التسويق». ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على استقطاب الشركات المبتكرة للدواء وتشجيعها على إنشاء مراكز إقليمية لها في الدولة، وعملت على قبول طلبات التسجيل للأدوية المبتكرة والنادرة فور تقديمها في دول أخرى دون انتظار صدور الموافقة التسويقية في الدول المرجعية ليتم تقييم الملف وإصدار الموافقات التسويقية أسرع ما يمنح المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية حلولاً مبتكرة لتحسين نتائج العلاج. وأكدت أن تبذل جهوداً كبيرة في تسجيل الأدوية من خلال زيادة عدد اللجان الفنية والعليا لتقييم المنتجات، وإصدار شهادات الاستخدام الطارئ للقاحات والمنتجات المهم وجودها في الدولة، وسرعة إنجاز طلبات الموافقات التسويقية المقدمة.

مبادرات ومشروعات

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها أطلقت مبادرات ومشروعات عدة لدعم القطاع الدوائي الخاص، تتضمن التسجيل السريع وبشكل إلكتروني بالكامل لكل عمليات تسجيل وتقييم الأدوية، وإصدار قرار وزاري لحماية سرية المعلومات للأدوية المبتكرة لزيادة تنافسية الدولة للحصول على الأدوية المبتكرة في أسرع وقت.

وأشارت إلى أن من ضمن المبادرات والمشروعات منح تسهيلات للشركات الموردة للأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض النادرة، وأتمتة جميع مراحل التخليص والإفراج عن الأدوية لاختصار الوقت المطلوب لهذه العمليات، ما يسهل الإجراءات اللوجستية للشركات.

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