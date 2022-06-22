الامارات | 10 آلاف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت للضرب

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت للضرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء ضرب المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقتها، موضحة أن المدعى عليها اعتدت عليها بالضرب، وصدر ضدها حكم جزائي بتغريمها 7000 درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية، والذي تسبب لها في الأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق في الأوراق، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستندت إليه المدعية في دعواها الماثلة.

وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وتعرضها لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

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