الامارات | مركز جبل علي يسوي شيكات بـ 158 مليون درهم ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جبل علي يسوي شيكات بـ 158 مليون درهم ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مركز شرطة جبل علي في تسوية بلاغات شيكات بقيمة 158 مليون درهم ودياً، خلال العام الماضي، وفق الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الذي أكد أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي، من النواحي الاقتصادية والسياحية والعمرانية، وضرورة تطوير البرامج الأمنية والمرورية لتعزيز الأمن والأمان، وتقديم الخدمات بشكل يرضي جميع القاطنين في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأفادت الإحصاءات بأن متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في المركز بلغ دقيقتين ونصف الدقيقة، وكان المستهدف ست دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 14 دقيقة، وكان المستهدف 15 دقيقة.

واطلع المري على إحصاءات قسم التسجيل المروري، التي تضمنت تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والمخالفات المرورية، حيث نفذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تضمنت حملة «سلامة المشاة»، و«الدراجات النارية»، و«الدراجات الهوائية»، و«عدم ترك مسافة كافية بين المركبات»، و«الانحراف المفاجئ»، ما أدى إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية العام الماضي مقارنة بعام 2020، كما أجرى المركز سبع دراسات مرورية. ونفذ المركز مبادرات إدارية للموظفين أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 99%، ومن ضمنها التحفيز والتكريم، والتواصل مع الموظفين، ومبادرة لنشارك السعادة، وسياسة الباب المفتوح، وغيرها من المبادرات الأخرى، كما قام المركز بتحفيز 100% من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في عام 2021، كما قام بتدريب 159 منتسباً من مرتب المركز.

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