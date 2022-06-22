الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنك

يجبر أحد البنوك عملاءه على سماع تسجيل يحتوي على خدماته المتنوعة عند الاتصال بخدمة العملاء، على الرغم من أن المكالمات الهاتفية مدفوعة لصالح البنك، وتستغرق دقائق عدة.

مواقف

قامت إدارة مركز تجاري معروف بحجز جزء من مواقف السيارات، وتحويلها للخدمة المدفوعة، ما قلل من مساحات المواقف المجانية المتاحة للمتسوقين، خصوصاً القريبة من البوابات الرئيسة.

استشارة

اشتكى قراء من ارتفاع رسوم الكشف الطبي في بعض المستشفيات، وقال أحدهم إن مستشفى خاصاً طلب منه 500 درهم للحصول على استشارة طبية من طبيب العيون المختص، فيما طلب مستشفى آخر 600 درهم، الأمر الذي يضطر البعض إلى الاستغناء عن زيارة الطبيب.

مساعدة

قال متعامل مع أحد مزودي خدمات الاتصالات إنه يجد صعوبة في التواصل مع الشركة المعنية عبر جهاز الرد الآلي، بسبب ما وصفه بعدم قدرة «المساعدة الافتراضية» المخصصة لمساعدة المتعاملين على فهم طلبه وإنجاز معاملته.

تسوق

اشتكى متعامل مع شركة لتسويق المنتجات عبر الإنترنت، من عدم مطابقة المنتجات التي اشتراها مع تلك التي تسلمها، داعياً إلى مزيد من الرقابة على التجارة الإلكترونية، لضمان حقوق المستهلكين.

إشارات

يتسبب السائقون الذين لا يستخدمون الإشارات الضوئية عند الانتقال من حارة إلى أخرى أو الانعطاف المفاجئ، في إرباك مستخدمي الطريق، ووقوع حوادث مرورية، قد يتحمل مسؤوليتها الآخرون لمجرد أنهم يسيرون خلفهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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