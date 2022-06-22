الامارات | لجنة الحج التحضيرية إلى الأراضي المقدسة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج التحضيرية إلى الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت لجنة الحج التحضيرية، المنبثقة من بعثة الحج الرسمية للدولة، مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتجهيز مقار البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتحضير لاستقبال حجاج دولة الإمارات، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وكذلك استلام مخيمات الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ العقود والترتيبات المتفق عليها مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة. وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، حرص مكتب شؤون الحجاج على إنجاح موسم الحج بالاستعداد المبكر، وتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة في كل المناسك، وفق خطط واستراتيجيات تأخذ في الحسبان تقديم أرقى الخدمات، وأفضل الترتيبات التي تحقق السعادة لضيوف الرحمن، مستلهمة رؤى قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على استثمار الفرص، وتسخير كل الإمكانات، والتقنية العصرية، لضمان النجاح والتميز. وثمّن الكعبي المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وأثنى على الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والحرص على خدمة ضيوف الرحمن.

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