الامارات | رفع الأعلام اليوم بعد نهاية فترة الحداد على الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأعلام اليوم بعد نهاية فترة الحداد على الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، أن فترة الحداد الرسمي على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، انتهت يوم أمس.

وقالت إن الأعلام سترفع اليوم الأربعاء (22 من شهر يونيو الجاري)، في الساعة التاسعة صباحاً.

رحم الله فقيد الوطن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسكنه الفردوس الأعلى، جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته.

وزارة شؤون الرئاسة: رفع الأعلام اليوم في الساعة التاسعة صباحاً.

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