الامارات | "دفاع مدني" أبوظبي يطلق حملة للوقاية من حرائق الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع مدني" أبوظبي يطلق حملة للوقاية من حرائق الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة ابوظبي للدفاع المدني، أهمية فحص أنابيب توصيل الغاز وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، ووضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ لتوفير تهوية طبيعية كافية.

أطلقت هيئة ابوظبي للدفاع المدني حملة “وقايتكم غايتنا" للتوعية خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على اشتراطات الوقاية والسلامة ومسببات الحرائق وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.

وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة للمجتمع.

وأكدت الهيئة اهتمامها المستمر بتعزيز جهودها في سرعة الاستجابة لحماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات والمنجزات من كافة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة .

وحثت على ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية والالتزام بالإرشادات لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت ودعت أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى اعتماد التوصيلات والاجهزة الكهربائية والاسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية.

وحذرت من مخاطر حرائق المركبات بفصل الصيف وحثت الجميع على متابعة صيانة المركبة عند المختصين بشكل عام و نظام تبريد المحرك بشكل خاص، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والتأكد من عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية بشكل دائم بالمركبة.

كما أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعية صيفية للحد من حوادث بالمراسي البحرية وذلك بالتعاون والشراكة مع "أبوظبي البحرية" الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات البحرية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتركز الحملة على التعريف بالمخاطر وسبل التعامل معها وكيفية إخلاء المراسي، للعاملين والمشغلين وتقديم النصائح والإرشادات حول السلامة إلى جانب توضيح أنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها.

واكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العميد محمد ابراهيم العامري حرص الهيئة واهتمامها المتواصل بتنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع مخاطر الحريق ونشر ثقافة الوعي الوقائي ومعالجة الأثار السلبية التي قد تؤثر على سلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أن الحملة المشتركة تأتي بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات وتدابير السلامة اللازمة ونشرها للعاملين والمشغلين بالمراسي ولملاك اليخوت والقوارب وفرق الاستجابة التابعة للهيئة مشيداً بالتعاون والشراكة مع أبوظبي البحرية في تحقيق الأهداف المشتركة بما يعزز السلامة والأمان خلال الصيف.

وتقوم الهيئة بعدد من الأنشطة التي من خلالها تستعرض مواضيع التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق وتقدم النصائح والإرشادات حول أفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة للوقاية وترسيخ وزيادة الوعي المجتمعي في هذا الجانب من خلال التوعية حول التعامل مع ضربة الشمس والكسور والاسعافات الأولية.

وتتضمن الحملة نشر مواد مرئية في منصات التواصل الاجتماعي للجهتين ووسائل الإعلام حول إرشادات استخدام معدات مكافحة الحرائق في المراسي لتدريب عملي للتعامل مع حادث لحريق في مرسى قصر الإمارات ومرسى السعديات.

وتشمل كذلك مواد مرئية توعوية حول محاكاة عملية استخدام طفاية الحريق في عوامة بحرية، وعملية اسعاف جروح قطعية اثناء رحلة بحرية إلى جانب التوعية عموماً باشتراطات الوقاية والسلامة العامة.

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