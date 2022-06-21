الامارات | جامعة الإمارات تمول 204 مشاريع أبحاث طلابية

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تمول 204 مشاريع أبحاث طلابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل" برنامج البحوث الصيفية للطلبة (+SURE)". ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الجامعة لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات ومواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل. وتهدف الجامعة إلى تطوير برامج تُركّز على دعم الأجيال القادمة لتقوم بدور فعّال في تنمية المجتمع.

وقد طوّر مكتب النائب المشارك للبحث العلمي استراتيجية طموحة لبناء ثقافة البحث، وتشجيع وتحفيز الطلبة على المشاركة في الجهود البحثية من خلال إعطائهم الفرص لفحص البيانات الحقيقية ونتائج البحث. كما توفر المشاريع فرصًا ممتازة للطلاب للمشاركة في المؤتمرات والمسابقات الدولية.

وأكد النائب المشارك للبحث العلميK الدكتور أحمد مراد، أن جامعة الإمارات تمكّن الطلاب من مهارات البحث الأكاديمي التي من شأنها أن تسمح لهم ببناء معارفهم العلمية وتحقيق الرؤية والتطلعات المستقبلية للدولة. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة الطلاب في المشاريع البحثية وتزويدهم بخبرات ومهارات الفريق البحثي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتمويل 204 مشروع بحثي بمشاركة 868 من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات مقارنة مع 159 مشروعاً بحثياً بمشاركة 567 طالباً في عام 2018.

وتتوزع المشاريع البحثية الصيفية على النحو التالي: 53 مشروع بحثي لكلية العلوم، و52 مشروع بحثي لكلية الهندسة، و28 مشروع بحثي لكلية الطب والعلوم الصحية، و22 مشروع بحثي لكلية الزراعة والطب البيطري، و21 مشروع بحثي لكلية تقنية المعلومات، و12 مشروع بحثي لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و7 مشاريع بحثية لكلية الإدارة والاقتصاد، و7 مشاريع بحثية لكلية التربية، ومشروع بحثي لكلية القانون وآخر للكلية الجامعية.

ويعتزم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي عقد مؤتمر في عام 2023 لعرض نتائج البحوث ونتائج المشاريع الصيفية على مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي، حيث تؤمن الجامعة بأهمية التواصل البنّاء مع الشركاء لتطوير وتحسين مخرجات البحث.

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