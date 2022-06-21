الامارات | شرطة أبوظبي تعزز الوقاية والسلامة بـ «صيّف بأمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز الوقاية والسلامة بـ «صيّف بأمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الثالثة من حملة «صيّف بأمان» وذلك بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن، وتستمر الحملة خلال الفترة الصيفية.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.

وأوضحت أن الحملة تركز على توعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب، ومنها التوعية بتأمين المنازل أثناء قضاء الإجازة الصيفية خارج المنازل، مثل التأكّد من إحكام الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وإيداع الأموال والمقتنيات الثمينة لدى البنوك أو في خزائن مؤمنة جيداً، إلى جانب التأكد من عدم وجود آثار تدل على عدم وجود أحد في المنزل مثل الصحف والبروشورات وملصقات الدعاية.

وتحث الحملة الأسر على حماية الأطفال وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وعدم تركهم بمفردهم في المركبات وحمايتهم من حوادث الاختناق، أو حوادث الغرق في المسابح.

وتتضمن الحملة توعية سائقي المركبات والشاحنات بأهمية فحص الإطارات والتأكد من سلامتها مع دخول فصل الصيف، حفاظاً على الأرواح وانخفاض معدلات الحوادث المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news