الامارات | ضاحي خلفان يدشن موقع «رعاية الموهوبين»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يدشن موقع «رعاية الموهوبين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، الموقع الإلكتروني للجمعية، الذي تم إطلاقه رسمياً بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمكتبه في القيادة العامة لشرطة دبي.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يمكن الولوج إليه من خلال الرابط:

(http://uaetalented.ae)، في صفحته الرئيسة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن «شباب اليوم هم رجال الغد»، كما يتضمن الأبواب والصفحات الرئيسة للموقع، والتي تشمل رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، والتعريف برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الشرفيين، وأهم الأخبار والفعاليات وأجندة الأحداث المستقبلية، والروابط المهمة، ومعرضين للصور.

من جانب آخر، استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم، الطالب الموهوب الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، وأشاد بما حققه من إنجازات علمية متفردة ونادرة، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى مثل هذه المواهب، وأن الموهوب هو ثروة وطنية بكل المعايير ويجب المحافظة عليها، وهو القادر على أن يحقق تطلعات ورؤية الحكومة الرشيدة في الوصول إلى العالمية في مجال التميز والإبداع والابتكار.

والطالب الشيخ خليفة بن حزير آل مكتوم، هو أحد الطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم، من قبل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ودعمه على استكمال مسيرته العلمية خارج الدولة في تخصص نادر ومهم جداً، وهو الهندسة النووية.

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